PSOE vence em Espanha sem maioria, Vox duplica votação

Em Espanha, já estão contados mais de 90% dos votos e confirma-se a vitória do PSOE.

Os socialistas deverão eleger 120 deputados, longe dos 176 lugares necessários para terem maioria nas Cortes Gerais. Em segundo, o PP cresceu e poderá obter 88 representantes.

A grande subida da noite foi protagonizada pela extrema-direita. O Vox terá mais que duplicado a votação, tornando-se assim na terceira força política espanhola. Pode eleger 52 deputados.

Já o Unidas Podemos com projeção de 35 eleitos e o Cidadanos com 10 foram os derrotados da noite. O partido de Alberto Rivera não foi além dos 10 deputados e foi ultrapassado pela esquerda republicana catalã.

Mas, mais uma vez, o cenário político em Espanha deverá ficar num impasse.

Líder do Vox garante que não vai defraudar os eleitores

O líder do partido de extrema-direita, Santiago Abascal, diz que não vai defraudar os eleitores.

O porta-voz da comissão de campanha do Vox (extrema-direita), o eurodeputado Jorge Buxadé, mostrou-se convicto de que o resultado eleitoral servirá para consolidar o projeto do Vox como "alternativa social e patriota" que os espanhóis querem.

Unidas Podemos disposto a apoiar governo socialista para travar extrema-direita

Pablo Iglesias, do Unidas Podemos, perdeu força no Parlamento e diz-se disponível para apoiar um governo socialista, dado até ao crescimento da direita e extrema-direita.

“É necessário negociar e partilhar responsabilidades”.

Líder do Cidadanos anuncia congresso extraordinário após mau resultado

O líder do partido espanhol Cidadanos (direita liberal), Albert Rivera, propôs a convocação de um congresso extraordinário após assumir a responsabilidade pelos maus resultados.

O líder do Cidadãos anunciou que convocou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária da direção do partido para analisar os resultados eleitorais.

Depois de felicitar o líder do PSOE (socialista), Pedro Sánchez, pela vitória, Rivera reconheceu o "mau resultado" alcançado pelo Cidadanos.

Quartas eleições em quatro anos

As urnas abriram em Espanha às 09:00 locais (08:00 em Lisboa) para as eleições legislativas, as quartas em quatro anos, com as sondagens a indicar uma maior fragmentação do voto.

No total foram instaladas quase 60.000 mesas e mais de 210.000 urnas em 50 províncias e nas cidades de Ceuta e Melila, no norte de África.

Dia de eleições sem incidentes na Catalunha após noite de violência

Na Catalunha, o dia foi calmo e sem incidentes, depois de uma noite marcada por protestos e episódios de violência em Barcelona. O dispositivo de segurança foi reforçado por 2.500 agentes este fim de semana.