Vox acredita que eleições servirão para consolidar-se como alternativa

O porta-voz da comissão de campanha do Vox (extrema-direita), o eurodeputado Jorge Buxadé, mostrou-se este domingo convicto de que o resultado eleitoral servirá para consolidar o projeto do Vox como "alternativa social e patriota" que os espanhóis querem.

Numa primeira intervenção aos meios de comunicação social, Jorge Buxadé pediu prudência em relação às sondagens publicadas no fecho das mesas de voto.

O eurodeputado salientou que "não são uma avaliação real do dia de hoje", mas sim uma média das sondagens de outros dias que o Vox vê com "tranquilidade", insistindo que "em qualquer caso viriam a confirmar que o projeto do Vox está consolidado como uma alternativa social e patriota na Espanha".

Jorge Buxadé também elogiou a participação, assim como as eleições que foram realizadas "mais ou menos" num clima de liberdade, embora tenha denunciado que na Catalunha o direito de voto não pode ser exercido nas mesmas condições que no resto da Espanha devido ao "clima de violência generalizada que espalhou o separatismo".

O porta-voz da Vox agradeceu nesse sentido o trabalho das forças e autoridades de segurança do Estado e, principalmente, aos deslocados "de forma urgente e sem planeamento" para a Catalunha.

Nas eleições de 28 de abril, os socialistas do PSOE tiveram 28,7% dos votos, seguidos pelo PP com 16,7%, o Cidadãos (direita liberal) com 15,9%, o Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 14,3% e o Vox (extrema-direita) com 10,3%.

As eleições de hoje foram convocadas em setembro pelo Rei de Espanha, depois de constatar que o primeiro-ministro socialista em funções, Pedro Sánchez, não conseguiu reunir os apoios suficientes para voltar a ser investido no lugar na sequência das eleições de abril.

Lusa