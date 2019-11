Ministro da Defesa da Bolívia anuncia renúncia ao cargo

O ministro da Defesa da Bolívia, Javier Eduardo Zavaleta López, anunciou hoje a sua renúncia ao cargo através de uma carta publicada na rede social Twitter, na sequência da demissão do Presidente Evo Morales.

Zavaleta López disse que a sua vontade "sempre foi de preservar o caráter institucional das forças armadas ao serviço da população" e não contra esta.

"O Estado que construímos é uma Bolívia onde os militares deveriam encarar a defesa da sua pátria ao lado do seu povo e não contra ele; portanto, a responsabilidade de voltar as armas contra o povo será daqueles que tomaram esta decisão", disse Zavaleta ao explicar as razões de sua demissão, numa carta datada de segunda-feira.