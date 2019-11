A criança de 8 anos que tem um QI superior ao de Einstein

Uma criança, com 8 anos de idade, sofre de Síndrome de Asperger e tem um QI – de 162 pontos - considerado maior do que o do Einstein e do Stephen Hawking.

É considerada uma das pessoas mais inteligentes do mundo e, de acordo com a mãe, quem sofre de Síndrome de Asperger consegue passar um dia inteiro a falar sobre o mesmo assunto.

Twitter @LorenzoAriasRo1

“Quem sofre desta condição pode estar a falar de dinossauros o dia todo”, reforçou a progenitora, de acordo com o Clarín.

No caso da jovem Adhara Pérez, o tema de conversa é o espaço. Assim sendo, o Espaço, a Terra, Marte e as possibilidades de viver noutro planeta são as questões que preocupam a jovem e que mais lhe interessam e instigam, despertando a sua curiosidade.

A menina de oito anos tem muita dificuldade em fazer amizades por ser considerada pelos colegas uma pessoa “estranha”.

Uma das provas da inteligência de Adhara Pérez é que a menina já terminou a escola e, neste momento, encontra-se a tirar dois cursos na Universidade.