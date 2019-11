Síria: o conflito que volta a ameaçar uma das regiões mais tensas do planeta

A Siria é nos últimos anos a sede do Daesh e de forças do Irão e dos seus aliados. O califa Bagdadi, recentemente abatido, já foi substituído por um desconhecido que tenta reorganizar o movimento terrorista. O correspondente da SIC no Médio Oriente reuniu-se, em Paris, com o chefe da oposição síria que confessa que o regime de Teerão o tentou subornar.