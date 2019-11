Trump ataca testemunha do processo de destituição no Twitter

O Presidente norte-americano utilizou o twitter para atacar uma das testemunhas do processo de destituição de que é alvo. Donald Trump acusou a ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia de não ter estado à altura dos cargos por onde passou.

Marie Yavano-vitch, que esteve a ser ouvida esta sexta-feira no âmbito do processo de destituição, respondeu aos comentários e considerou a atitude de Trump muito intimidadora. As afirmações de Trump poderão somar-se às acusações do processo de destituição do Presidente norte-americano.

A Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, assumiu ainda não ter lido o tweet, mas garante que o ataque de Donald Trump à ex-embaixadora é crime.