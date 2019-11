Apoiantes de Evo Morales entram em confrontos com a polícia

Na Bolívia, um protesto de apoiantes do ex-presidente Evo Morales acabou em confrontos com as forças de seguranças. Centenas de pessoas estavam em protesto por rejeitarem Jeanine Anez como líder interina do país.

Os manifestantes atiraram pedras à polícia, que acabou por responder com gás lacrimogéneo para dispersar os ativistas. Numa entrevista divulgada esta sexta-feira, o ex-presidente - exilado no México - avançou que quer que a crise na Bolívia seja mediada pela ONU. Admitiu ainda vir a pedir a intervenção da Igreja Católica.