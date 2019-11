Australiana conta como salvou coala que estava a ser engolido pelas chamas

O coala resgatado esta terça-feira num incêndio florestal em Nova Gales do Sul está a "recuperar bem", no Port Macquarie Koala Hospital, na Austrália. As imagens impressionantes do salvamento do animal tornaram-se virais e já é conhecida a responsável pelo feito.

Toni Doherty estava a passar de carro quando viu o coala, que chamou de Lewis, a atravessar a estrada e a trepar uma árvore em chamas.

"Ele estava a trepar uma árvore e estava com as patas traseiras em chamas. Tirei-o da árvore com a minha t-shirt, mas ele estava tão quente. Corri para um local mais amplo. Várias pessoas atiram-me água para apagar o fogo.", relatou à BBC.

Centenas de coalas estão a ser afetados pelos incêndios que estão a devastar a Austrália há um mês. Lewis ficou gravemente ferido, mas, segundo Cheyne Flanagan, do Port Macquarie Koala Hospital, está a recuperar bem e já consegue comer.

"Ele tem os pés e as mãos muito queimados, tem queimaduras debaixo dos braços e o nariz também está queimado. (...) É um coala já muito velho, maior parte dos coalas que temos aqui são muito novos. Mas, ele está a comer bastante bem. Ele está bastante bem aqui, num serviço de cinco estrelas", revelou Cheyne Flanagan.

Lewis estava quase a ser engolido pelas chamas quando foi resgatado ontem, num salvamento quase milagroso. Avisamos que as imagens podem impressionar.