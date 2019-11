ONU pede "investigação completa" ao ataque contra campo de refugiados na Síria

A ONU pediu esta quinta-feira uma "investigação completa" ao ataque com mísseis que visou na quarta-feira um campo de refugiados em Qah, na região noroeste da Síria, provocando vários mortos e feridos civis.

O vice-coordenador regional humanitário da ONU para a crise na Síria, Mark Cutts, disse, num comunicado, que é "repugnante que mísseis atinjam civis vulneráveis, incluindo idosos, mulheres e crianças, que se refugiam em tendas", pedindo que o incidente, que classificou como "horrível", seja investigado "de forma minuciosa".

Na quarta-feira, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos acusou o exército sírio de ter disparado mísseis balísticos terra-terra contra o campo de refugiados de Qah, localizado perto de um hospital materno-infantil na província de Idlib (noroeste da Síria), junto à fronteira com a Turquia.

No ataque, segundo a ONU, que não atribui o incidente a qualquer fação envolvida no conflito sírio, morreram pelo menos 12 pessoas e várias dezenas de outras ficaram feridas.

Já o Observatório Sírio dos Direitos Humanos avançou que o ataque matou pelo menos 16 pessoas, a maioria menores de idade.

"Existem informações sobre danos e a destruição de infraestruturas do acampamento, incluindo tendas. Um hospital materno-infantil localizado nas imediações também ficou danificado e quatro trabalhadores humanitários ficaram feridos", indicou o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), no mesmo comunicado.

Na nota informativa, Mark Cutts frisou que este tipo de acampamento acolhe pessoas que já fugiram de situações de violência, numa referência direta às pessoas que foram obrigadas a fugirem das respetivas casas por causa dos confrontos registados em Idlib, onde o Governo sírio e os seus aliados russos lançaram uma ofensiva em abril passado.

"Condeno este último ataque nos termos mais fortes possíveis, apelo uma vez mais a todas as partes envolvidas no conflito para que tomem todas as medidas necessárias para proteger civis e infraestruturas civis, de acordo com as suas obrigações ao abrigo do Direito Internacional Humanitário", reforçou Mark Cutts.