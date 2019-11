Roménia preocupada com o aumento das mortes causadas por ataques de ursos

O aumento do número de mortos na Roménia por ataques de ursos está a preocupar o país, que considera que a população destes animais está a crescer descontroladamente.

A Roménia é casa da maior parte dos ursos-pardos da Europa. "A população de ursos aumentou e precisa de ser reduzida", avisa o guarda florestal Karoly Pal, citado pela BBC.

O número de mortes causadas por ataques destes animais também está a aumentar.



No espaço de um mês, três homens foram mortos no país devido a ataques de ursos:

Estas três mortes juntam-se às outras três vítimas mortais registadas este ano, na Roménia. Em comparação, entre 2000 e 2015, 11 pessoas foram mortas por ursos no país.



Karoly Pal explicou que tem recebido muitas queixas de locais pelo aumento do número de ursos em Neaua, na região da Transilvânia.

"Onde quer que vá nesta área, tenho pessoas a alertar que há demasiados ursos, e que não conseguem plantar nada. As pessoas são obrigadas a abandonar a agricultura e as suas terras - e ficam com medo de sair das vilas."