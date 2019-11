Trump afirma que quer ir a julgamento no âmbito do processo de destituição

Donald Trump surpreendeu esta sexta-feira quando, ao telefone para o canal Fox News, disse que quer ir a julgamento. As audições, no âmbito do processo de destuição do Presidente norte-americano, entram agora numa semana de pausa. Entretanto, os democratas precisam de garantir que conseguem levar o caso a votação até ao fim do ano.