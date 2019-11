China reitera apoio a Carrie Lam após vitória histórica da oposição em Hong Kong

JEON HEON-KYUN

"A nossa posição é inequívoca: o Governo central apoia firmemente a chefe do Executivo, Carrie Lam, para liderar o governo e governar de acordo com a lei, acabar com a violência e restaurar a ordem", apontou Geng Shuang, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, em conferência de imprensa.

Embora tenha enfatizado o apoio de Pequim a Lam, o porta-voz evitou avaliar diretamente os resultados de umas eleições tidas como um indicador do amplo apoio aos protestos antigovernamentais que há seis meses atingem Hong Kong, apesar dos contornos cada vez mais violentos, com frequentes atos de vandalismo e confrontos com a polícia.

As manifestações iniciaram-se devido a um projeto de lei que permitiria extraditar criminosos para países sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

Apesar de entretanto retirado, o projeto de lei que deu origem a um movimento que exige reformas democráticas e se opõe à crescente interferência de Pequim no território.

À semelhança de Macau, para a antiga colónia britânica foi acordado um período de 50 anos após a transferência da soberania para a China, mantendo um elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judicial, de acordo com a fórmula 'um país, dois sistemas'"Acabar com a violência e restaurar a ordem são as principais tarefas de Hong Kong neste momento", insistiu hoje o porta-voz chinês, que enfatizou que "Hong Kong é parte da China e os assuntos de Hong Kong são puramente assuntos internos da China".

"O Governo chinês está determinado a proteger a nossa soberania e interesses de desenvolvimento nacional e defender os princípios da fórmula 'um país, dois sistemas. Da mesma forma, estamos determinados a opor-nos à interferência estrangeira nestes assuntos ", afirmou.

Geng também enfatizou o apoio do regime à justiça de Hong Kong para que "castigue radicais e criminosos violentos".

Os partidos pró-democracia venceram pelo menos 388 dos 452 assentos, depois de não terem conseguido um único conselho nas últimas eleições locais, realizadas há quatro anos, enquanto os candidatos pró-Pequim caíram para 59.

Quase três milhões de pessoas votaram, quase o dobro do que em 2015, representando mais de 70% dos eleitores registados.

Com Lusa