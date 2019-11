Mexicanas em protesto contra as mortes violentas e desaparecimentos de mulheres

No protesto, as mulheres usaram tinta e pincel para ilustrar a violência que leva à morte de milhares de mulheres no México.

A mensagem está, agora, retratada nos muros do anjo da independência, um dos principaiss monumentos do país.

Dezenas de pessoas participarm na manifestação que aconteceu este domingo, nas vesperas do dia internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres