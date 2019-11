Morreu Lewis, o coala que comoveu os internautas

Morreu Lewis, o coala salvo na passada terça-feira de um incêndio florestal em Nova Gales do Sul, na Austrália. O animal foi eutanasiado no Port Macquarie Koala Hospital, onde estava a ser tratado, devido às graves queimaduras que sofreu.

O hospital veterinário explicou que o bem-estar animal é a “prioridade número um” e que, por isso, foi tomada a decisão de pôr Lewis “a dormir para sempre”.

A história que comoveu os internautas

Toni Doherty arriscou a vida para salvar o coala, quando se apercebeu do animal em chamas durante o incêndio florestal. As imagens impressionantes do salvamento do animal tornaram-se rapidamente virais.

"Ele estava a trepar uma árvore e estava com as patas traseiras em chamas. Tirei-o da árvore com a minha t-shirt, mas ele estava tão quente. Corri para um local mais amplo. Várias pessoas atiram-me água para apagar o fogo”, contou na altura.

O Port Macquarie Koala Hospital já tratou dezenas de coalas com queimaduras. Desde setembro, pelo menos seis pessoas morreram e mais de 500 casas foram afetadas pelos incêndios florestais na Austrália.