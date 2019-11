Grupos armados sírios apoiados pela Turquia executam civis na "zona segura"

Fações do Exército Nacional Sírio (SNA) também apelidado Exército de Libertação Sírio,, um grupo armado sem ligações ao Governo sírio e apoiado pela Turquia no nordeste da Síria, realizaram várias execuções sumárias e impediram civis curdos de voltar a casa na chamada "zona segura" desde que Ancara iniciou, em outubro, uma ofensiva no nordeste da Síria, denunciou hoje a Human Rights Watch.

Segundo a Human Rights Watch (HRW), registaram-se pelo menos sete mortes sumárias, incluindo a da política curda Hevrin Khalaf e de trabalhadores da organização não governamental humanitária Crescente Vermelho Curdo.

Por outro lado, "alguns residentes curdos [da 'zona segura'] não puderam regressar [a casa] " porque fações de rebeldes "bloquearam o caminho", disse a investigadora da HRW Sara Kayyali.

Segundo adiantou, "mesmo aqueles que conseguiram regressar estão em condições muito difíceis [já que enfrentam] muitos saques e alguns não conseguem encontrar abrigo".

Em comunicado hoje divulgado, a HRW pede à Turquia que investigue, no território sobre o qual "exerce atualmente controle efetivo", estas violações dos direitos humanos", considerando que, "em muitos casos, podem ser consideradas crimes de guerra".

A organização apela também ao Governo turco para que "pressione" as forças que apoia para acabar com "os abusos e garantir que os dirigentes sejam responsabilizados".

"Executar pessoas, saquear propriedades e bloquear o retorno de pessoas deslocadas às suas casas mostra que a zona de segurança proposta pela Turquia não é segura", criticou a diretora da HRW para o Médio Oriente, Sarah Leah Whitson.

"Ao contrário do discurso da Turquia, que diz que a sua operação estabelecerá uma zona segura, os grupos que [o país] está a usar para administrar o território estão a cometer abusos contra civis e discriminações por motivos étnicos", acrescenta.

Divulgados no início de novembro vídeos de abusos a combatentes curdos na Síria

A agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos referiu, em 15 de outubro, que o Governo turco e as fações aliadas poderiam ser acusados de ter cometido graves violações da lei internacional se se comprovasse a sua responsabilidade em execuções sumárias de soldados cativos e de uma líder política curda.

Até ao momento, de acordo com a HRW, não foi iniciada qualquer investigação.

Em 9 de outubro, a Turquia e os rebeldes sírios deram início a uma nova operação militar contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), apoiada pelos países ocidentais, mas considerada terrorista por Ancara.

Ancara explicou que o seu objetivo foi criar uma "zona segura" que possa albergar refugiados sírios na Turquia e separar a fronteira turca das posições da YPG.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, explicou querer instalar nessa zona dois milhões dos 3,6 milhões de refugiados sírios que estão oficialmente na Turquia.

Atualmente, essa zona é patrulhada por unidades russas, principais aliados de Damasco, e militares turcos.

