Empresa criticada por pedir às funcionárias que usem crachás quando estão menstruadas

Uma empresa japonesa está a ser criticada depois de ter tomado a decisão de pedir a todas as funcionárias que usem um crachá específico quando estão menstruadas.

As funcionárias da Michi Kate, uma loja relacionada com saúde sexual e menstruação, em Osaka, foram convidadas a usar um crachá com a forma de uma boneca, a Seiri Chan, em português algo como Senhora Período.

Os crachás foram introduzidos pelos executivos da empresa para incentivar funcionárias e clientes a unirem-se à loja e enfrentarem o estigma à volta da menstruação. Mas a proposta não foi bem aceite e gerou até muitas queixas por parte dos clientes.

Um membro da equipa executiva da empresa disse que: "muitos clientes consideraram a ideia um assédio e essa não era de todo a nossa intenção". O mesmo acrescentou que o crachá era apenas "ideia que estava a ser pensada" e nunca ponderaram "torná-lo obrigatório".