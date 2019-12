Mês passado entre os novembros mais quentes de sempre

O passado mês de novembro está entre os três meses de novembro mais quentes de que há registo no mundo, com os de 2015 e 2016, anunciou esta quarta-feira o programa europeu Copérnico, sobre alterações climáticas.

Novembro foi o sexto mês consecutivo que bateu ou se aproximou de recordes de altas temperaturas.

As temperaturas mundiais estiveram 0,64º C (graus celsius) mais elevadas do que a média do mês de novembro no período de referência, 1981-2010, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

O Copérnico é um programa de observação da Terra por parte da União Europeia, coordenado e gerido pela Comissão Europeia e pela Agência Espacial Europeia.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, a maior parte das regiões do mundo teve temperaturas superiores à média, com exceção de uma parte do leste dos Estados Unidos, do Canadá e de uma região entre a Sibéria e a costa iraniana.

Na terça-feira, na cimeira do clima que decorre em Madrid (COP25), a Organização Meteorológica Mundial disse que 2019 está entre os três anos mais quentes de sempre (desde 1850), e conclui uma década de calor excecional.



Lusa