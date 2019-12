Mulher que mentiu sobre currículo para ganhar 167 mil euros por ano condenada a prisão

Mulher falsifica currículo para ganhar mais de 150 mil euros por ano

Uma mulher alterou os dados do currículo e incluiu muito boas referências para conseguir uma vaga de emprego no Governo regional da Austrália. O caso é de 2017 mas só na terça-feira é que teve um desfecho. Veronica Hilda Theriault, de 46 anos, foi condenada a um ano de prisão. A mulher foi ainda acusada de desonestidade e abuso de cargo público.

Em 2017, Veronica Hilda Theriault concorreu para uma vaga no gabinete do primeiro-ministro da Austrália do Sul. A função para a qual concorreu era de Diretor de Informações e vinha com um salário anual médio de cerca de 168 mil euros.

Theriault ainda trabalhou no gabinete durante mais de um mês e recebeu cerca de 21 mil euros antes de ser despedida.

Em tribunal, a mulher de 46 anos declarou-se culpada. O advogado disse ao tribunal que a cliente estava "profundamente envergonhada" pela revelação, e que os seus crimes envolveram um "conjunto único de circunstâncias que dificilmente seriam repetidas".

No entanto, esta não foi a primeira vez que Veronica Hilda Theriault fez algo do mesmo género. A mulher chegou a usar uma fotografia da modelo norte-americana Kate Upton na sua conta pessoal do LinkedIn.

Depois de começar a trabalhar para o Governo australiano, descobriram que Theriault tinha contratado o irmão, apesar deste não reunir as condições necessárias para desempenhar a função.

O tribunal foi ainda informado de que Veronica Hilda Theriault já tinha falsificado currículos para conseguir emprego em duas empresas em 2012 e 2014.