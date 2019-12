Nancy Pelosi pede redação de artigos de destituição de Donald Trump

A líder da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse esta quinta-feira que pediu aos deputados Democratas para redigirem os artigos para a destituição do Presidente Donald Trump, a quem acusou de "abuso de poder" para "benefício pessoal".

"A nossa democracia está em jogo. O Presidente não nos deixou alternativa", disse Pelosi, para justificar a decisão de iniciar o processo de redação dos artigos que, se obtiverem uma maioria simples na votação da Câmara de Representantes, seguirão para ser votados no Senado, podendo levar à demissão de Donald Trump da Casa Branca.

Com esta decisão, Donald Trump torna-se o quarto Presidente a ser sujeito a uma votação de 'impeachment', depois de Andrew Johnson (1865-1869), Richard Nixon (1969-1974) e Bill Clinton (1993-2001), nenhuma delas tendo tido sucesso - Nixon demitiu-se ainda antes de uma votação no Senado ter acontecido, após o caso Watergate.

Pelosi, que invocou por várias vezes os pais fundadores dos Estados Unidos, disse que a ação do Presidente Trump "violou seriamente a Constituição", acrescentando que toma a decisão com "tristeza e humildade".

O anúncio acontece um dia depois de o inquérito para a destituição ter passado do Comité de Investigação para o Comité Judiciário da Câmara de Representantes, perante o protesto dos Republicanos que continuam a repetir que o processo é uma "caça às bruxas" com o propósito de fragilizar a recandidatura presidencial de Donald Trump, em 2020.

Os Democratas alegam que o Presidente dos EUA pressionou o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que este investigasse o filho de Joe Biden, adversário político de Trump, ameaçando reter um relevante apoio financeiro, considerando que isso constitui um abuso no exercício do cargo.

Uma vez redigidas as acusações, na Câmara de Representantes, com aprovação prévia dos comités parlamentares, os artigos serão submetidos a votação no plenário, esperando-se que a maioria Democrata (235 Democratas contra 199 Republicanos) permita a sua aprovação.

Ainda não há data marcada para esta votação, mas ela deverá ocorrer ainda antes do final do ano.

De seguida, as acusações serão conduzidas para o Senado, que se constitui como uma espécie de tribunal, onde será necessária uma maioria de 2/3 para a demissão de Trump do cargo de Presidente.

O cenário da remoção de Trump é pouco provável, tendo em conta a maioria Republicana na câmara alta do Congresso (53 senadores contra 47 do lado Democrata).

Lusa