Os cães também foram às urnas no Reino Unido

Mas os eleitores não foram sozinhos às urnas e, na internet, começaram a surgir imagens dos cães que acompanharam os donos até às urnas, por todo o país.

O primeiro-ministro Boris Johnson foi votar, em Londres, na companhia do seu cão, Dilyn. Também o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, foi às urnas acompanhado do seu Labrador, Luna, e publicou o momento nas redes sociais.

Ao início da tarde, o hashtag #dogsatpollingstations era uma tendência no Twitter, com muitos dos eleitores a publicarem imagens dos seus cães junto às mesas de voto.

De acordo com a Comissão Eleitoral, citada pela Associated Press, os animais "não são normalmente permitidos dentro dos centros de voto", à exceção dos cães de assistência. No entanto, não é proibido levar os animais até ao local, e foi isso mesmo que os eleitores fizeram.