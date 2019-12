Porque votam os britânicos com os seus cães?

Cerca de 46 milhões de britânicos estão, esta quinta-feira, a votar nas eleições legislativas antecipadas, convocadas pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento sobre o processo de saída do país da União Europeia, o Brexit.

O primeiro-ministro votou cerca de uma hora depois da abertura das urnas e levou o seu cão até ao Methodist Central Hall, perto de Downing Street. Chegou com Dilyn pela trela e, à saída, não hesitou em posar com o cão ao colo para as fotografias dos jornalistas.

Os cães também foram às urnas no Reino Unido (Veja aqui a Galeria de Fotos)

Milhares de outros cães também foram votar com os seus donos. Esta é uma tradição que começou, há uns anos, no Reino Unido, quando uma discussão jurídica concluiu que os britânicos podiam levar os seus animais até às assembleias de voto. A partir de então, criou-se a hastag #dogsatpollingstations, que é umas das mais famosas do Reino Unido.

Esta é uma tradição que remete ainda para a importância que o voto do povo tem, mostrando que o dia de eleições é uma festa da democracia.