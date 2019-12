Australiano de 12 anos obrigado a conduzir carrinha para fugir de incêndio

A polícia australiana encontrou este domingo um rapaz de 12 anos a conduzir uma carrinha pick up, enquanto tentava fugir de um incêndio que deflagrava perto da propriedade da sua família na cidade de Mogumber, norte de Perth, na Austrália. O caso foi divulgado pela polícia da cidade no Twitter.

Luke Sturrock estava sozinho em casa quando o incêndio começou a ameaçar a cidade. O pai e o irmão estavam a ajudar os bombeiros no cambate ao incêndio Quando o fogo começou a chegar perto da casa da família, o pai de Luke mandou-o fugir para perto de uma laranjeira a cerca de quatro quilómetros da propriedade.

No entanto, o fogo não deu tréguas e continuou a cercar a zona. Foi então que Luke foi buscar o seu cão e pegou na carrinha do irmão. Cerca de uma hora depois, as autoridades que estavam a combater as chamas nas proximidades, encontraram o rapaz atrás do volante e pararam-no, levando-o ao encontro do pai.

A família ensinou Luke a conduzir quando ele tinha apenas sete anos, para o caso de situações de emergência.

"Nós ensinámo-lo a conduzir desde os sete anos. Eu fiquei bastante orgulhoso dele, fez exatamente o que lhe pedimos", contou o pai à ABC News.

Contudo, o agente da polícia de Dalwallinu, Michael Daley, apelou a que as famílias "tenham um plano e conheçam bem" em caso de ameaça de incêndio.

Calor e incêndios na Austrália elevam poluição

Este ano, a temporada de incêndios está a ser particularmente precoce e violenta, e pode ser uma das piores já vividas na Austrália. Mais de 100 incêndios continuam ativos, o estado de Nova Gales é uma das zonas mais afetadas.