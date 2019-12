António Guterres diz que chegou a hora dos países mais ricos partilharem a responsabilidade de apoiar refugiados e deslocados.

As palavras do secretário-geral da ONU ecoaram no primeiro Fórum Global sobre Refugiados, que decorre na Suíça.

No discurso, Guterres confessou que o contacto com a realidade de muitos refugiados o deixou abalado e frustrado.