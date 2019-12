Ventos de 160 quilómetros por hora atingem Galiza

A costa atlântica galega continua em alerta amarelo pelos ventos que ultrapassaram os 160 quilómetros por hora, mas a depressão Elsa abrandará no sábado para dar lugar a uma nova, Fabien, segundo a estação meteorológica Meteogalicia.

A localidade de San Nomedia, Pontevedra, sofreu hoje de manhã rajadas de vento de 160,5 quilómetros por hora e toda a costa da Corunha foi varrida por ventos muito fortes, superiores a 130 quilómetros por hora.

A depressão Elsa deverá abrandar no sábado, mas apenas para ser substituída por outra, Fabien, que se concentrará no terço peninsular do norte, especialmente na Galiza, onde deverá haver alertas vermelhos por ondas que podem ultrapassar os nove metros.

A depressão Elsa já provocou mais de mil incidentes na zona da Galiza, devido aos ventos fortes e chuva intensa, que afetaram sobretudo as províncias de Pontevedra, Ourense e Lugo.

Em Lugo, as chuvas abundantes que caíram nas últimas horas, acompanhadas de vento forte, deixaram várias estradas cortadas e diversas áreas inundadas, provocando o isolamento de várias habitações.

O presidente da 'Diputación' de Lugo, José Tomé, disse que as autoridades têm todos os meios ativados, para tentar reparar os danos e permitir a circulação em quatro estradas que permanecem cortadas, em Cervantes e Pantón.

As inundações são outra preocupação das autoridades, especialmente na região de Terra Chá e, em particular, em Castro de Rei, onde algumas casas já ficaram isoladas.

Na cidade de Lugo, um semáforo foi mesmo derrubado pelo vento e dezenas de equipamentos urbanos ficaram danificados ou destruídos.

Durante a madrugada de hoje, o fluxo do rio Miño começou a inundar partes prolongadas das margens e as previsões apontam para um agravar da situação, nas próximas horas.

As condições atmosféricas deverão desagravar no sábado, mas apenas por algumas horas, até à chegada de uma nova depressão, nomeada Fabien, que deverá concentrar-se no norte de Espanha e de Portugal, nas regiões do Minho e da Galiza.

Contudo, ao longo do fim de semana, a depressão deverá estender-se ao resto da península ibérica, correndo para este e atingindo Málaga, Cádis, Granada e Serrania de Ronda.

As autoridades antecipam que o Fabien se espalhe rapidamente, com vento e chuvas intensas que deverão atingir regiões onde tem havido secas prolongadas, no sudeste de Espanha, chegando até à costa do mar Mediterrâneo.

No domingo, o mau tempo prolongar-se-á até à zona da Cantábria, devendo abrandar na segunda-feira até se extinguir a meio da próxima semana.

Lusa