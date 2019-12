Catedral de Notre Dame não vai celebrar missa de Natal

Pela primeira vez em mais de dois séculos, a Catedral de Notre Dame de Paris não vai celebrar a missa da meia-noite no Natal deste ano, em consequência do incêndio que a devastou em abril passado.

Depois de ter sobrevivido a duas guerras mundiais, acabou por ser um incêndio em época de paz a forçar o encerramento da catedral. As luzes permanecem fracas no monumento de 855 anos, enquanto as autoridades se esforçam na tarefa imediata de manter vivo o espírito da Notre Dame, através do culto, da música e da oração.

Enquanto se aguardam as obras de restauro, o padre da Catedral, a famosa estátua, a liturgia e as celebrações de Natal foram transferidos para um novo lar temporário a menos de um quilómetro de distância, numa outra igreja gótica de Paris chamada Saint-Germain l'Auxerrois, e lá permanecerão durante as obras, cuja duração prevista é de cinco anos.

A intervenção visa reconstruir a catedral, afetada por um violento incêndio, a 15 de abril, que destruiu o telhado e o pináculo e esteve a pouco de engolir as duas torres de pedra.

As missas celebradas em tempo de guerra

"Esta é a primeira vez desde a Revolução Francesa que não haverá missa da meia-noite [em Notre Dame] ", disse o reitor da catedral, Patrick Chauvet, à Associated Press.

Até mesmo no meio da carnificina da Primeira Guerra Mundial houve culto de Natal, "porque os cânones estavam lá e os cânones tinham que celebrar em algum lugar", observou Patrick Chauvet, referindo-se ao clero da catedral.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Paris estava sob ocupação nazi, também "não houve problema", acrescentou, referindo que tanto quanto tem conhecimento, a Catedral só foi fechada no Natal no período após 1789, quando os revolucionários franceses transformaram o monumento num "templo da razão".

"Missa fora de muros"

"Temos a oportunidade de celebrar a missa fora de muros, por assim dizer... mas com alguns indicadores de que a Notre Dame está conectada connosco", disse o padre.

Esses indicadores incluem uma plataforma litúrgica de madeira que foi construída na igreja de Saint-Germain para se parecer com a de Notre Dame. A missa será celebrada às 00:00 de 25 de dezembro por Patrick Chauvet para uma multidão de fiéis, acompanhado por músicas de alguns dos agora itinerantes coros de Notre Dame.

A icónica escultura gótica da catedral, "A Virgem de Paris", de quem alguns dizem que a Notre Dame herdou o nome, também está exposta no novo anexo.

Outro motivo de esperança é o facto de, desde novembro, depois de meses no escuro, a fachada da catedral está a ser iluminada após o anoitecer, pela primeira vez desde o incêndio. Durante o período festivo, os turistas podem ver as famosas gárgulas e estátuas de pedra à noite em todo o seu esplendor iluminado, a partir das pontes adjacentes, embora o pátio de entrada ainda esteja fechado.

Os funcionários da catedral escolheram cuidadosamente Saint-Germain l'Auxerrois como novo lar temporário devido à sua proximidade com a Notre Dame, junto ao Louvre, facilitando a deslocação dos clérigos que moravam perto da catedral, mas também por causa do seu prestígio.