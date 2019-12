Imagem de satélite mostra expansão de fábrica de mísseis da Coreia do norte

As imagens foram divulgadas pela Planet Labs, uma empresa norte americana, com sede em San Francisco, na Califórnia e que tem como objetivo monitorar mudanças e identificar tendências de estruturas importantes no mundo.

A imagem datada de 19 deste mês mostra mudanças na fábrica às portas da capital norte coreano, quando comparado com uma outra foto de março deste ano.

O alerta foi dado por Jeffrey Lewis, diretor do programa de não-proliferação da Ásia Oriental do Middlebury Institute, que publicou as imagens no Twitter como sendo da expansão da fábrica perto de Pyongyang, onde a Coreia do Norte usa camiões modificados como lançadores móveis para os seus mísseis de longo alcance.

Negociações com os EUA paralisadas há meses

O alerta ganha nova relevância num contexto de renovadas tensões com os Estados Unidos e depois de Pyongyang ameaçar tomar "um novo caminho" para o diálogo com Washington, que está paralisado há meses.

Pyongyang fez nas últimas semanas uma série de declarações veementes e fixou um ultimato a Washington para o final do ano, prometendo um "presente de Natal" se as discussões entre os dois não avançassem.

Após uma reaproximação sem paralelo em 2018, as negociações estão num impasse depois do fracasso da cimeira de Hanói em fevereiro entre Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un.Os Estados Unidos exigem que a Coreia do Norte renuncie imediatamente a todo o seu arsenal atómico e Pyongyang pede o levantamento rápido de pelo menos uma parte das sanções internacionais que estrangulam a sua economia.

Hoje são divulgadas imagens da reunião do líder com a cúpula militar

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, presidiu uma reunião com os líderes militares do país para discutir "importantes medidas políticas" e "medidas militares" para fortalecer a defesa, informou hoje a agência estatal do país.