Coreia do Norte culpa EUA pelo fracasso das negociações

As negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte sobre a desnuclearização da península coreana foram, mais uma vez, interrompidas.



As delegações dos dois países estiveram reunidas este fim de semana em Estocolmo.

As sanções económicas impostas por Washington estão na origem do impasse há já vários meses..

Donald Trump e Kim Jong-un já tentaram por duas vezes negociar sobre o assunto, mas as conversações acabam sempre por falhar.