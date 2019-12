Os líderes da China, do Japão e da Coreia do Sul reuniram-se hoje numa cimeira, na província chinesa de Sichuan, no sudoeste do país. No final do encontro, o primeiro-ministro chinês garantiu que o nordeste asiático será em breve a maior zona de livre comércio do mundo.

O homólogo japonês acrescentou que os três países vão trabalhar para promover a concorrência justa.