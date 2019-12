Polícia espanhola investiga morte de família britânica em piscina

A polícia está a investigar o sistema de sucção da piscina, depois de o funcionário do resort que retirou os corpos ter falado em dificuldades em sair da água.

Segundo os jornais espanhóis, o pai de 53 anos, e o filho mais velho saltaram para a piscina para salvar a filha mais nova que se estava a afogar, mas nenhum conseguir sair com vida.

A administração do hotel diz que a piscina passou em todas inspeções, no entanto, a polícia ainda não descartou eventuais problemas com o sistema de sucção da piscina.

A mãe e outra das crianças assistiram ao acidente e estão a receber apoio psicológico.