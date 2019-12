Secretário da polícia descarta terrorismo em ataque contra Porta dos Fundos

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marcus Vinicius Braga, descartou esta quinta-feira que o ataque contra a sede da produtora do grupo humorístico brasileiro Porta dos Fundos foi um ato de terrorismo, informou a imprensa.

"Descartamos terrorismo. Estamos investigando o crime como explosão e tentativa de homicídio, já que havia um segurança dentro da produtora", disse Marcus Vinicius, citado pelo jornal O Globo.

As autoridades brasileiras investigam o ataque e um vídeo que circula na Internet, no qual um grupo de pessoas que se identificou como parte do Comando Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira reivindica a autoria do atentado.

Imagens deste vídeo mostram pessoas mascaradas com voz distorcida assumindo o ataque e também três indivíduos vestidos de preto arremessando 'cocktails molotov' contra um prédio com as mesmas características da sede da produtora.

"Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Porta dos Fundos tomou quando produziu o seu especial de Natal", justificaram os supostos autores do atentado no vídeo online.

Segundo Fabio Baruck, subsecretário operacional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o vídeo é verídico, mas não se sabe se realmente o grupo integralista é o responsável pelo crime.

"O grupo, que se diz integralista, já negou a autoria. Alguém colocou o vídeo e o grupo disse que não é deles" afirmou o subsecretário.

Na madrugada de 24 de dezembro, na véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado que não provocou vítimas.

Numa nota, a produtora condenou "todos os atos de violência" e afirmou esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos".

O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que investiga o vídeo dos alegados autores do crime e outras informações sobre o atentado.

A 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática.

Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que a obra "ofende gravemente os cristãos".

O grupo que disse ser autor do crime assume inspiração no integralismo, uma corrente política criada pela Ação Integralista Brasileira (AIB) que teve como característica o ultranacionalismo, a defesa de valores conservadores e tradicionalistas católicos de extrema-direita.

O movimento surgiu no Brasil na década de 1930, inspirado no fascismo italiano.