Samoa foi o primeiro país a dar as boas-vindas a 2020

A população mundial diz hoje adeus a 2019 e recebe a nova década com festa e fogo de artificio. Samoa e a Ilha do Natal, território da Austrália, foram os primeiros a dar as boas-vindas a 2020.

Nova Zelândia já entrou no novo ano

A Nova Zelândia já deu as boas vindas a 2020 (às 11:00, em Lisboa). Auckland recebeu o novo ano com um espetáculo de fogo de artificio que pode ver no vídeo.

Austrália entra em 2020 com polémico espetáculo de fogo de artificio

A Austrália já entrou em 2020, mas com uma passagem de ano num ambiente diferente dos outros anos. Os espetáculos de fogo de artificio em Sidney, e por todo o país, provocaram grande polémica devido aos incêndios que estão a devastar o país.

O espetáculo na baía de Sidney, como é possível ver nas imagens, custa quase 3,5 milhões de euros.

Quase 300 mil pessoas mobilizaram-se para pedir que o dinheiro fosse usado para outros fins. Por exemplo, para ajudar os bombeiros, os agricultores que perderam as culturas e as associações que tratam animais afetados pelo fogo.

O vice-primeiro-ministro do Estado da Nova Gales do Sul, do qual Sidney é a capital, quis anular o espetáculo porque os incêndios estão a cercar a cidade. No entanto, as autoridades acabaram por manter as celebrações.

O primeiro-ministro australiano sublinhou mesmo que é uma oportunidade de mostrar ao mundo confiança e otimismo num momento difícil.

Este fogo de artifício de Sidney é um dos maiores acontecimentos turísticos da Austrália e que mais contribui para levar a imagem do país ao mundo. É também o evento público no país que junta mais pessoas: cerca de 1,5 milhões no porto de Sidney.

COREIA DO SUL

JAPÃO

SINGAPURA

BEM-VINDO, 2020

No vídeo abaixo, partilhado pelo USA Today, pode acompanhar, a cada hora, as imagens das celebrações de entrada no novo ano.

As próximas acontecem às 18h30, na Índia. Seguem-se o Paquistão (19h00), o Dubai (20h00) e Moscovo (21h00).