Incêndios devastam a Austrália. 18 mortos e 17 desaparecidos

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison está a ser alvo de duras críticas pela forma como está a gerir a crise dos incêndios.

Os fogos lavram há semanas e continuam sem dar tréguas. O último balanço dá conta de 18 mortos e 17 desaparecidos.

Os incêndios deixaram o país debaixo de uma nuvem tóxica que já alastrou à ilha sul da Nova Zelândia. No terreno, o calor e o vento forte continuam a dificultar o trabalho dos bombeiros.

Entre as 18 vítimas mortais confirmadas está Geoffrey Keaton, um bombeiro voluntário de 32 anos que morreu quando combatia

as chamas em Nova Gales do Sul.

Durante o funeral, o filho, de 19 meses, foi agraciado com uma medalha pela coragem do pai.