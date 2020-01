Space X lançou mais de 60 satélites para fornecer Internet a todo o mundo

O Falcon 9, da empresa de Elon Musk, descolou do Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Florida, às 21:19 (02:19 em Lisboa).

Cerca de uma hora após o lançamento, o Falcon 9 separou-se dos satélites a 290 km de altitude, por cima da Austrália e da Antártida.

Se a colocação em órbita for bem sucedida, a constelação contará com 180 satélites que irão fornecer internet aos lugares mais isolados do planeta.

O objetivo do SpaceX com o projeto Starlink é fornecer internet em velocidades semelhantes às da banda larga para todo o planeta.