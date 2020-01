Justin Bieber revela que sofre de doença incurável

Depois da divulgação de imagens, pela comunicação social norte-americana, onde Justin Bieber apareceu com uma aspeto descuidado, especulou-se que o cantor sofria de dependência de drogas. Para acabar com as suposições, Justin Bieber utilizou a sua conta de Instagram para explicar que sofre da doença de Lyme, uma infeção viral crónica.

"Enquanto muitas pessoas continuam a dizer que o Justin Bieber está com um aspeto horrível, (viciado) em Metanfetamina, etc. não conseguiram perceber que fui recentemente diagnosticado com a doença de Lyme", revelou o cantor na rede social.

Bieber disse ainda que a doença afetou a sua energia, a sua pele e até o funcionamento do cérebro.

Cantor vai publicar série no YouTube para explicar o tratamento aos fãs

"Tudo isto será explicado numa série documental que colocarei no YouTube brevemente, onde poderão saber tudo o que passei", acrescentou.

O que é a doença de Lyme?

A doença de Lyme é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, transmitida às pessoas através da picada de um inseto, comum em áreas arborizadas.

Febre, dores de cabeça, fadiga muscular, articulações inchadas e problemas no funcionamento do cérebro são os principais sintomas após a picada.

O tratamento da infeção é feito à base de antibióticos.