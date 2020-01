Mathew Ryan doa 310 euros à Austrália por cada defesa na Premier League

O australiano Mathew Ryan, do Brighton, vai doar a um fundo de emergência de combate aos incêndios na Austrália cerca de 300 euros por cada defesa efetuada pelos guarda-redes na 22.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

O guarda-redes do atual 14.º lugar da Premier League propõe-se doar 500 dólares australianos (cerca de 310 euros) por cada defesa dos guarda-redes durante a ronda que arranca esta sexta-feira e encerra no domingo.

"À luz da devastação causada pelos incêndios no meu país, vou doar 500 dólares australianos por cada defesa efetuada por todos os guarda-redes da Liga inglesa nos jogos deste fim de semana", disse o futebolista, colocando nas redes sociais ligações para várias organizações, como o fundo de emergência ou a Cruz Vermelha na Austrália, para as quais é possível fazer donativos.

O guarda-redes, habitual titular no Brighton, que no sábado visita o Everton, lembra as casas, pessoas e animais que se perderam, ou aqueles que ainda estão em perigo, e encoraja outros a fazerem donativos.

A ronda 22 da 'Premier League' inclui, entre outros, a receção do Tottenham, de José Mourinho, ao líder invicto, campeão europeu e campeão mundial Liverpool, no sábado, às 17:30.