Nova vaga de calor e vento forte piora situação dos fogos na Austrália

Os bombeiros australianos estão hoje a combater várias frentes de fogos, especialmente no leste da Austrália, O aumento do calor e o vento forte está a aumentar o risco de incêndio em diferentes locais.

As situações mais graves registam-se sobretudo nos estados de Victoria e de Nova Gales do Sul (NSW), bem como na ilha Kangaroo, a sudoeste de Adelaide, no estado do Sul da Austália.

As áreas mais críticas são as zonas montanhosas, na fronteira entre os estados de NSW e de Victoria, onde várias frentes de fogos, algumas das quais com centenas de quilómetros, estão a unir-se, como na região Alpina e em Gippsland, no sul de NSW e na região nordeste de Victoria.

Um terço da ilha Kangaroo destruída

Na ilha Kangaroo, onde as chamas destruíram já mais de um terço da área, os incêndios continuam a ameaçar grande parte do resto da zona. Grande parte da ilha está sem serviço elétrico, devido à destruição de várias subestações e algumas das principais linhas de distribuição, indicou a entidade responsável SA Power Networks.

Equipas do Kangaroo Island Wildlife Park, apoiadas por voluntários, estão a trabalhar para tentar proteger os animais do fogo, com o risco de incêndio a baixar ligeiramente apesar de se manter a ameaça.

Equipas de veterinários do exército australiano têm dado apoio urgente a animais autóctones, nomeadamente koalas, cangurus, águias e gambás.