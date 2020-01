Morreu o sultão de Omã

POOL New

O sultão de Omã, Qaboos bin Said Al Said, morreu esta sexta-feira aos 79 anos. Ocupava o cargo desde 1970 e era o líder mais antigo do Médio Oriente.

Nas últimas semanas, a sua saúde inspirava cuidados e já teria estado internado na Bélgica para ser submetido a tratamentos.

Durante quase cinco décadas, o sultão Qaboos foi o epicentro da vida política de Omã, um país na costa sudeste da Península Arábica com cerca de 4,6 milhões de habitantes.

O sultão não teve filhos e não tinha indicado publicamente um sucessor ao cargo, que terá agora de ser nomeado pela família nos próximos três dias.