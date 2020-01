Austrália lança tubérculos de helicópteros para alimentar animais selvagens

A Austrália está a lançar de helicóptero milhares de quilos de tubérculos para alimentar animais famintos em resultado da destruição do seu habitat pelos incêndios que destroem o país desde setembro do ano passado.

"O fornecimento de alimentos suplementares é uma das principais estratégias que estamos a utilizar para promover a sobrevivência e a recuperação de espécies ameaçadas, como o canguru", disse Matt Kean, secretário do Meio Ambiente do Estado de Nova Gales do Sul, em comunicado.