Jovens resgatam coalas das chamas na Austrália

Dos coalas resgatados, apenas um quinto sobreviveu.

Dois jovens de 18 e 19 anos resgataram vários coalas na ilha de Kanaroo, na Austrália. O país tem sido gravemente afetado por incêndios desde setembro do ano passado. Desde então, a vida selvagem sofreu perdas irreparáveis, 26 pessoas morreram, 2000 casas foram destruídas e cinco milhões de hectares arderam.

Os jovens afirmam ter resgatado 20 coalas que se encontravam com queimaduras. No vídeo publicado no YouTube, é possível alguns desses animais dentro do carro de um dos jovens e um coala bebé ao colo da progenitora.

A condição física dos coalas foi um dos fatores decisivos na hora de escolher quem levar e quem deixar no terreno. De acordo com os jovens, os animais que apresentassem queimaduras tinham prioridade.

Apesar do esforço, apenas um quinto dos coalas resgatados conseguiu sobreviver.

Nas últimas horas as temperaturas baixaram ligeiramente, e choveu, nos estados de Vitória e Nova Gales do Sul. Mas não foi o suficiente para apagar os fogos e os meteorologistas continuam a alertar para a possibilidade de os termómetros voltarem a bater novos recordes, nas próximas semanas, e de este vir a ser um dos verões mais quentes da história da Austrália.