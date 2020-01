Casal dá o nó com erupção do vulcão das Filipinas como pano de fundo

Um casal decidiu seguir em frente com o casamento, apesar da erupção do vulcão Taal, que começou no domingo, e que provocou nuvens de cinza que atingiram a capital das Filipinas.

Chino e Kat Vaflor casaram a cerca de 16 quilómetros do vulcão, num enlace que envolvia bastantes riscos devido à previsão de uma escalada rápida da atividade vulcânica do Taal. As imagens impressionantes do momento, captadas e partilhadas pelo fotográfo Randolf Evan, mostram um cenário de nuvens de cinza enquanto o casal dava o nó.

De acordo com o fotógrafo, em declarações à CNN, durante o casamento foram acompanhando a evolução da atividade do vulcão em tempo real e já tinha sido discutido um plano caso o pior acontecesse.

Vulcão obriga a fechar escolas, serviços públicos e aeroporto de Manila

Uma explosão de lava foi esta segunda-feira registada num vulcão nas Filipinas, após uma súbita erupção de cinzas e vapores que forçaram os moradores a fugir e os serviços públicos, escolas e do aeroporto de Manila a fechar.

A erupção do vulcão Taal, que começou no domingo, provocou nuvens de cinzas que atingiram a capital, Manila, a cerca de 100 quilómetros de distância, obrigando ao encerramento do principal aeroporto do país, com mais de 240 voos internacionais e domésticos cancelados.