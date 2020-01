Irão prende várias pessoas envolvidas no abate do avião ucraniano

A Judiciária iraniana confirmou as primeiras detenções mas não avança com o número e a identidade dos suspeitos. A queda do avião ucraniano com 176 ocupantes foi provocado por um míssil. Pelo quarto dia consecutivo, há manifestações nas ruas do Irão contra o governo e as forças armadas.



A análise dos destroços continua. Para quinta feira, está agendado um encontro, em Londres, entre representantes de paises com cidadãos entre as vitimas.