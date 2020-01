Risco de incêndios na Austrália vai continuar pelo menos até abril

Os termómetros baixaram esta terça-feira e o vento amainou. Contudo, o alívio ligerio não foi o suficiente para que os bombeiros conseguissem controlar as várias frentes de fogo, mas tornou as condições menos adversas para os milhares de homens e mulheres que combatem as chamas.

A Austrália tem montada uma mega operação de combate aos incêndios que envolve mais de 3.700 bombeiros, apoiados por uma frota de 500 meios áereos e milhares de veículos. O Governo chamou o exército, a marinha e a força aérea.

Mais de 3 mil reservistas estão no terreno, com meios de transporte, que têm ajudado na evacuação das localidades em risco, e na distribuição de bens essenciais. Há ainda 440 equipas de paramédicos e centenas de especialistas em comunicações, em logística e em operações de busca, para além de polícias que garantem a segurança das zonas que ficaram desabitadas.

2019 foi o ano mais quente e mais seco da história da Austrália com uma temperatura média 1 grau e meio acima dos valores médios registados desde a década de 60. Os especialistas dizem que pode piorar nos próximos anos com verões cada vez mais longos e incêndios cada vez maiores e mais difíceis de combater.