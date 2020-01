O Presidente do Irão quer responsabilidade dos militares e um Governo melhor depois das eleições de fevereiro. Hassan Rouhani respondeu assim à contestação por causa do abate do avião ucraniano.

Milhares de pessoas têm protestado nas ruas contra o Governo e as Forças Armadas. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano reconhece que a população foi enganada nos dias que se seguiram à tragédia.