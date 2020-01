Governo russo demite-se

O Governo russo demitiu-se esta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro na televisão estatal ao lado do Presidente russo.

Dmitri Medvedev justificou a demissão para permitir a Vladimir Putin fazer alterações à Constituição. Durante o discurso na TV, o Presidente Putin agradeceu os serviços prestados pelo primeiro-ministro, um aliado, mas lembrou que o gabinete do primeiro-ministro demissionário não cumpriu todos os objetivos estabelecidos.

"Nós, como Governo da Federação russa, devemos dar ao Presidente os meios para tomar todas as medidas necessárias. Por isso, (...) o Governo no seu todo renuncia", disse Medvedev, segundo a agência Tass.

DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL

Isto significa também a mudança do primeiro-ministro. Entre os candidatos estão Sergei Sobyanin, presidente da Câmara de Moscovo, Dmitry Oreshkin, ministro da Economia, ou Alexander Novak, ministro da Energia.

No anúncio, o chefe de Estado esclareceu ainda que Medvedev vai assumir a vice-presidência do Conselho de Segurança da Rússia, ao qual Putin preside, e pediu ao gabinete do primeiro-ministro demissionário para se manter em funções até à nomeação de um novo Governo.

O anúncio inesperado surge depois do Presidente russo propor um referendo nacional sobre reformas da Constituição para reforçar os poderes do parlamento, preservando o caráter presidencial do sistema político que dirige há 20 anos.

"Considero necessário submeter ao voto dos cidadãos do país o conjunto das revisões da Constituição propostas", disse Vladimir Putin, citado pela Lusa, no seu discurso anual ao parlamento e às elites políticas, sem adiantar quaisquer datas.

Entre as propostas de alterações estão ainda o reforço dos poderes dos governadores regionais, a proibição dos membros do governo e dos juízes de obterem residência no estrangeiro e a obrigação de os candidatos à Presidência terem vivido nos últimos 25 anos na Rússia.

De acordo com agência portuguesa, os analistas olham para esta proposta presidencial como um esforço de Putin para conquistar uma nova posição de poder, permitindo-lhe permanecer no comando do Estado após o seu mandato atual, que termina em 2024.