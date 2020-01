Putin defende que Parlamento deve escolher primeiro-ministro

O Presidente russo quer que seja o Parlamento a escolher o cargo de primeiro-ministro. Vladimir Putin defende que deve ser feito um referendo para validar as mudanças no sistema político da Rússia.

No seu discurso sobre o estado da nação proferido esta manhã, Putin sugeriu diversas alterações à Constituição através de um referendo para permitir a designação pelos deputados do parlamento federal (Duma) do nome dos primeiros-ministros e dos membros do governo. Atualmente, esta função é da responsabilidade do chefe de Estado.