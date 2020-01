Manifestantes exigem destituição do Presidente dos EUA

Enquanto decorriam as cerimónias de juramento dos senadores que vão julgar o processo de impeachment de Donald Trump, dezenas de manifestantes ocuparam o edifício do Senado, em Washington DC, exigindo o afastamento do Presidente norte-americano.

O protesto não autorizado durou pouco tempo, pois a polícia do Capitólio advertiu os manifestantes para que abandonassem o local. Os que não desmobilizaram acabaram por ser detidos.