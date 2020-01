As autoridades declararam estado de calamidade pública em 4 municípios do estado no sudeste do Brasil.

Desde sexta-feira que a chuva intensa tem vindo a aterrorizar a população, com várias pontes danificadas, rios transbordados e estradas sem acesso devido às inundações.

A prioridade agora é angariar alimentos, água, bens de higiene, colchões e medicamentos para quem perdeu tudo.