Harry e Meghan deixam aviso aos paparazzi

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle avisaram os paparazzi que se continuarem o assédio com as fotografias tiradas ao casal, sem consentimento, agora no Canadá, vão partir para a Justiça.

O aviso surge depois de terem sido publicadas fotografias, tiradas ao longo e com grandes objetivas, de Meghan Markle a passar com o filho Archie e os dois cães, num parque na ilha de Vancouver, para onde o casal se mudou.

As fotografias foram publicadas esta terça-feira pelos jornais britânicos The Sun e Daily Mail. Na segunda-feira, imagens captadas no aeroporto mostram o momento em que o príncipe Harry chegou ao Canadá para se juntar à família.

O casal perdeu os títulos reais, depois de anunciar a decisão de se afastar da família real britânica.

