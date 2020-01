Investigação confirma que avião ucraniano foi abatido por dois mísseis pelas forças iranianas

Dois mísseis foram lançados contra o Boeing 737 da Ukraine International Airlines abatido em 8 de janeiro pelas forças armadas iranianas, indicou hoje um relatório de investigação preliminar da Organização de Aviação Civil Iraniana (CAO).



"Os investigadores [...] acederam a informações e descobriram que dois mísseis M1-TOR [...] foram disparados contra o avião", apontou relatório.



Após três dias de desmentidos, as forças armadas iranianas reconheceram a 11 de janeiro ter abatido "por erro" o Boeing 737 da Ukraine International Airlines alguns minutos depois de ter levantado voo de Teerão.



No domingo, os corpos das 11 vítimas ucranianas do acidente, entre as quais os nove membros da tripulação, foram repatriados para Kiev.

Irão assume que avião ucraniano foi confundido com "alvo hostil"