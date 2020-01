Defesa de Donald Trump começou a ser ouvida no Senado

A defesa de Donald Trump começou hoje a ser ouvida no Senado, no julgamento de destituição do Presidente norte-americano.

Nos últimos três dias os democratas disseram no Senado o porquê de consideram que Trump deve ser afastado do poder.

A Câmara dos Representantes abriu formalmente o processo de destituição em setembro do ano passado.

Trump é acusado de ter retido assistência militar à Ucrânia, previamente aprovada pelo Congresso, a troco da colaboração do governo de Kiev numa investigação aos negócios do filho do pré-candidato presidencial democrata Joe Biden.

Kiev terá ainda colaborado numa investigação ao inquérito sobre a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016.